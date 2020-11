Kostenpflichtiger Inhalt: Schlechter Rasen in Düsseldorf : Der KFC Uerdingen sollte die Miete mindern

Mehr braun als grün, zudem geflickt: Der Rasen in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Meinung Düsseldorf Im Winter hat der KFC Uerdingen das Trainingslager in der Toskana abgebrochen, weil der Rasen katastrophal war. In Düsseldorf ist er nicht besser, eigentlich ist der Platz in der Merkur-Spiel-Arena unbespielbar. Das muss Konsequenzen haben.