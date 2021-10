Entscheidend ist nicht nur auf dem Platz : Warum der KFC Uerdingen die Füße noch stillhalten muss

Krefeld Sieben Punkte beträgt der Rückstand der Uerdinger nach der 0:4-Niederlage beim Aufstiegsaspiranten Fortuna Köln derzeit zum rettenden 15. Platz. Ob der Verein noch zu Aufholjagd blasen soll, hängt jedoch von etwas anderem ab.

Köln – das sind Dom, Kölsch und Karneval. Doch es ist nicht Karnevalsmusik, die vor und nach den Fußballspielen aus den Lautsprechern kommt, sondern Folklore, Heimatmelodie, kölsches Liedgut. Und die Texte sind wahrlich nicht immer oberflächlich, sondern oft auch berührend, tiefgründig. So zum Beispiel die erste Zeile des Songs der Bläck Fööss „En unserem Veedel“. Es lief unmittelbar nach dem Schlusspfiff im Kölner Südstadion, wo der KFC Uerdingen mit 0:4 gegen die gastgebende Fortuna unterlegen war. „Wie soll dat nur wigger jonn?“ Mit diesen treffenden Worten begann das Lied. Suche nach Antworten.

Als Connor Klossek nach dem Abpfiff den Platz verlässt, ist er aufgebracht. Heftig diskutiert er mit den Mitspielern. Warum? „Ich bin sauer“, schimpft der Mann von der linken Außenbahn. „Wir gehen mit einem 0:1-Rückstand in die Pause, kommen heraus und bekommen sofort wieder so ein dummes Tipp-Kick-Tor. Und dann lassen wir die Köpfe hängen und gehen nicht in die Offensive.“