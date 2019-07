Splitter aus dem Trainingslager : „Bossi“ ist im Stress

Werfenweng Vom Frühaufsteher „Bossi“, der Trainingsdosierung und dem neuen Pressesprecher André Schahidi.

Heute Test gegen Schachtjor Donezk

Andreas Bosheck ist im Stress. Der Zeugwart des KFC, den alle nur „Bossi“ nennen, muss nämlich die Vorbereitungen für das Testspiel gegen Schachtjor Donezk treffen. Und weil das Spiel am Freitag bereits um 12 Uhr in Velden am Wörthersee angepfiffen wird, muss der Wagen bereits am Donnerstag gepackt werden. „Ich muss um sieben Uhr los fahren“, rechnet Bossi vor. Schließlich ist der Spielort zwei Autostunden entfernt. „Dann bin ich um neun Uhr da. Dann habe ich zwei Stunden, um alles herzurichten, bis die Mannschaft kommt.“ Natürlich nimmt er beide Trikotsätze mit: die blau-roten und die hellblauen. Welche er auslegen wird, entscheidet er nach Absprache mit dem Champions-League-Teilnehmer vor Ort.