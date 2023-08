Schwächen sind analysiert Pascale Talarski zwickt die Leiste und fällt aus

Allzu lange dauerte die Videoanalyse nicht. Trainer Marcus John wollte in der Nachlese der 1:2-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Baumberg zwar die Fehler aufzeigen, die Spieler aber nicht quälen oder gar niedermachen. Er hat aufgezeigt, was nicht gut war. Vor allem zwei Punkte hatten ihm nicht gefallen: „Die Schwächen im Spielaufbau haben mich schon etwas überrascht, weil sie in der Vorbereitung nicht zu sehen waren. Und die Abstände waren zu groß. Da hatte ich vor gewarnt, denn gegen spielerisch gute Mannschaften bekommt man dann Probleme.“