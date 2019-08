Ein Riss geht durch Familien und Gruppen : Für 90 Minuten ruht die Freundschaft

Düsseldorf Das gilt nicht nur für den Uerdinger Spieler Kevin Großkreutz, der aus seiner Liebe zu Borussia Dortmund keinen Hehl macht. Auch unter den Zuschauern gibt es Familien und Gruppen, deren Sympathien unterschiedlich verteilt sind.

Es war schon ein ziemlicher Riss, der durch die Familie Klein ging, als Borussia Dortmund als Uerdingens Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals gezogen wurde. Vater Karl-Heinz 58 Jahre alt, ist so etwas wie ein KFC-Urgestein, geht er doch seit 1975 zu den Spielen der Blau-Roten. Auch Ehefrau Ursula sympathisiert mit dem Krefelder Verein.

Insgesamt neun Personen umfasst die Gruppe, die sich am Freitagabend von Moers-Holderberg, zwei Kilometer nördlich der Stadtgrenze Krefelds gelegen, nach Düsseldorf aufgemacht hat. Und in der haben die BVB-Anhänger das nummerische Übergewicht. Denn Nechoma Ruffing (22) und Marius Görge (25), beides Studienkollegen von Stefan sind ebenfalls Dortmund-Anhänger. Kleins Hausnachbarn in Moers Jörg Bruckhaus (53) und seine Mutter Rosi (78) komplettieren die BVB-Fraktion. Fünf zu vier heißt es also bei Schwarz-Gelb gegen Blau-Rot.