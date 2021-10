RWE zerlegt Uerdingen : Vorsitzender Raths findet nach Debakel deutliche Worte

Krefeld Trainer Dmitry Voronov wird nach der 0:11-Niederlage des KFC Uerdingen gegen Rot-Weiss Essen nur den Spielern gegenüber deutlich, der Vorsitzende Damien Raths bewahrt die Fassung, findet aber trotzdem deutliche Worte.

Dmitry Voronov ist eigentlich ein ruhiger, besonnener Typ. Doch nach dem Schlusspfiff mimte der 36 Jahre alte Russe das Rumpelstielzchen. Bei der inzwischen obligatorischen Besprechung unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen im Mannschaftskreis bewegte er sich mehr als so mancher Spieler in einigen Situationen zuvor. Und auch nach der Ansprache schlichen sie in die Kabine: verstört von der Ansprache, niedergeschlagen vom Ergebnis. Mit der 0:11-Niederlage gegen Rot-Weiß Essen haben die Spieler des KFC Uerdingen nicht nur Vereinsgeschichte geschrieben, sondern auch Regionalligageschichte. Dafür gab es nicht einmal aufmunternden Applaus von den treuen Fans, denen es schlichtweg die Sprache verschlagen hatte, was in dem Moment vielleicht auch gut so war.