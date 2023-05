Nach der Rücktrittsforderung Es geht nur noch ums Geld zwischen Damien Raths und dem KFC Uerdingen

Die Erklärung, die der Verwaltungsrat veröffentlicht und Damien Raths das Vertrauen entzogen hat, lässt viel Platz für Spekulationen. Auch wenn Vorstands-Vize Andreas Scholten zu dem ganzen Thema nichts sagen möchte, so tritt er einer Fantasie doch in aller Klarheit entgegen: „Nein, Damien Raths hat nicht in die Kasse gegriffen.“ Das lässt viele Aufatmen, denn so bleibt dem KFC Uerdingen wenigstens ein weiterer Skandal erspart.