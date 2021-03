Vor dem Kellerduell in Unterhaching : Adriano Grimaldi ist ein Trumpf des KFC Uerdingen

Krefeld Der 29 Jahre alte Torjäger ist nach fast zweijähriger Leidenszeit gerade rechtzeitig fit geworden, um den Uerdingern im Kampf um den Klassenerhalt zu helfen. Am Samstag sind sie beim Schlusslicht Unterhaching zu Gast.

Adriano Grimaldi ist wieder da. Was waren das für zwei fürchterliche Jahre – Seuchenjahre eines Pechvogels. Wie sehr hat er gelitten. Als er im Januar 2019 vom TSV 1860 München zum KFC Uerdingen kam, griff der damalige Investor Mikhail Ponomarev in die Tasche, um den Torjäger trotz einer Sprunggelenkverletzung bei den Löwen loszueisen. Doch das war nur der Beginn einer außergewöhnlichen Verletzungsmisere. Anschließend laborierte der in Göttingen geborene Deutsch-Italiener an einem Riss des Syndesmosebandes, diversen Muskelverletzungen und Problemen im Adduktorenbereich. So stand er nur in 15 von 66 möglichen Spielen auf dem Platz. Und es gab sicher nicht wenige, die ihn schon abgeschrieben hatten.