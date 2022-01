Volleyball : Damen des Verberger TV gewinnen das Kellerduell

Krefeld Es war ein Schlüsselspiel. Die Volleyballerinnen haben die Nerve behalten und sich bei der DJK Rheinkraft Neuss mit 3:1 durchgesetzt. Derweil wurde die Aufholjagd die Männer wegen Corona abgeblasen.

Dass die Verberginnen in dieser Saison um den Klassenerhalt kämpfen müssen, kommt für sie nicht überraschend, haben sie doch in Sarah Patzke und Kati Haag zwei starke Stammspielerinnen verloren. „Sie wollten höher spielen“, berichtet die Trainerin. „Deshalb müssen wir uns nach den Abgängen als Team neu finden.“ Sie sind auf einem guten Weg.

Da haben es die Männer wesentlich schwerer. Der Oberligist trägt ebenso die Rote Laterne wie die zweite Mannschaft in der Landesliga. Im neuen Jahr wollten sie eine Aufholjagd starten und wurden gestoppt, bevor es losgehen konnte. Die Erste sollte in Würselen spielen, die Zweite in Kempen-Wachtendonk. Beide Begegnungen fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Covid-19-Tests von gleich vier Spielern der zweiten Mannschaft waren am Freitag positiv, ein weiterer von einem Spieler der ersten. Die Verberger informierten die gegnerischen Mannschaften und den Staffelleiter. „Wir waren zwar spielfähig, aber die Lage unklar, da beide Mannschaften gemeinsam in der Halle auf nebeneinander gelegenen Feldern trainieren“, berichtet der Vorsitzende Jan Moertter. Die Reaktionen waren eindeutig. „Bleibt, wo ihr seid,lautete die Bitte aus Würselen und Kempen.“ So wurden die Begegnungen vom Staffelleiter abgesetzt.