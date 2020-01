Fehlstart ins neue Jahr : Uerdinger Fans sind restlos bedient

Krefeld Die Bedingungen, unter denen der KFC arbeitet, sind unerträglich. Die Fans gehen auf die Barrikaden, die Mannschaft blamiert sich.

Präsident Mikhail Ponomarev hat den Verein innerhalb von nur drei Jahren aus der fünften in die dritte Liga geführt. Eigentlich wollte er in dieser, spätestens in der kommenden Saison in die Zweite Liga aufsteigen. Doch immer mehr rückt die Frage in den Vordergrund: Ist das in Krefeld überhaupt möglich? Kann die Stadt, in der immerhin 225.000 Menschen leben, einem Profiverein Heimat sein? Die einen verweisen darauf, dass die Stadt arm ist; die anderen, dass doch möglich sein sollte, was in weitaus kleineren Städten und Gemeinden wie Sandhausen, Heidenheim oder Aue möglich ist.