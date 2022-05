Unterhaltsames Spektakel : Fans feiern den KFC trotz Niederlage erneut enthusiastisch

Krefeld Nach der 3:4-Niederlage des KFC Uerdingen gegen den FC Schalke 04 II feiern 2000 Fans ihr Team. Den Gastgebern hat es diesmal nicht an Engagement gemangelt. So bleibt einmal mehr die Erkenntnis, dass es für die Regionalliga nicht reicht.

Liebe kennt keine Liga – dass das nicht nur ein pump daher gesagter Spruch von Fußball-Anhängern ist, beweisen in diesen Tagen die Fans des KFC Uerdingen eindrucksvoll. Zum zweiten Mal konnte ihre Mannschaft ein Heimspiel auf der Baustele des Stadions Grotenburg austragen, das aus Sicherheitsgründen fast vier Jahre lang gesperrt war. Zum zweiten Mal war die Kultstättemit den erlaubten 2000 Zuschauern ausverkauft, obwohl die Mannschaft nach einer Grusel-Saison seit Wochen als Absteiger feststeht. Nach dem 0:4 gegen den VfB Homberg verlor die Mannschaft zum zweiten Mal dort, aber erneut wurde sie geradezu enthusiastisch gefeiert. Diesmal gab es sogar einen Grund: Zwar reichte die Leistung beim 3:4 (1:2) gegen den Abstiegskandidaten FC Schalke 04 II nicht aus, um zu punkten, doch das Spiel war äußerst unterhaltsam, weil es diesmal nicht an Engegement der Uerdinger mangelte und sieben Tore fielen.

Der Trainer hatte aber natürlich auch gesehen, warum seine Mannschaft wieder verloren hat und dass es für die Regionalliga nicht reicht. „Wenn man immer den Sicherheitsabstand in den Zweikämpfen wahrt und zu Hause vier Gegentore kassiert, kann man nicht gewinnen. Wenn man drei Tore schießt, müsste es eigentlich reichen, um zu punkten. Das hatten wir schon häufiger, gerade in der Hinrunde. Aber wie sich die Jungs heute rein gehauen haben, das war schon gut.“

Wenngleich Voigt an der Einstellung nichts auszusetzen hatte, so hatte er doch an den vielen Unzulänglichkeiten gehörig zu knabbern. Mitte der ersten Halbzeit explodierte er regelrecht und warf mit rotem Kopf seine Kappe auf die Trainerbank. „Ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen“, begründete er seinen Zorn. „Das gehört dazu. Auch wenn es um nichts mehr ging, so waren heute alle voll bei der Sache. Es war wahrscheinlich ein Fehlpass, über den ich mich geärgert habe, keine Ahnung.“