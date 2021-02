Niederrheinderby gegen den MSV Duisburg : KFC Uerdingen reist bereits einen Tag vorher nach Lotte

Muhammed Kiprit erzielte sein letztes Tor im Hinspiel am 24. Oktober gegen den MSV. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Auch wenn die Partie gegen den MSV Duisburg vom Papier her für den KFC Uerdingen ein Heimspiel ist, so ist das kleine Niederrheinderby doch für beide Mannschaften ein Auswärtsspiel. Die Blau-Roten reisen auch bereits einen Tag vorher nach Lotte.

Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der KFC Uerdingen den MSV Duisburg zum Heimspiel in Lotte. Die Begegnung ist gleichermaßen reizvoll wie brisant, weil es sich bei der Partie nicht nur um das kleine Niederrhein-Derby handelt, sondern auch um ein Kellerduell. Beide Mannschaften stecken mitten im Abstiegskampf und benötigen jeden Zähler. Das Hinspiel in Duisburg hatte der KFC nach Toren von Gustav Marcussen und Muhammed Kiprit mit 2:0 gewonnen.

Lotte ist rund 180 Kilometer von Krefeld entfernt. Trotzdem reist der KFC einen Tag vor dem Spiel an. Am Samstag kommt die Mannschaft um 14 Uhr zusammen, um sich etwas zu bewegen. Anschließend geht es mit dem Bus ins Tecklenburger Land ins Hotel. „Wir können nicht zweieinhalb Stunden im Bus sitzen und dann mit dicken Beinen auf den Platz gehen“, sagt Trainer Stefan Krämer. Bei den kommenden Heimspielen am Abend wird das Team morgens nach Ostwestfalen fahren und für einige Stunden in ein Tageshotel gehen – so wie vor dem Spiel in Wiesbaden.

Trainer Stefan Krämer wird seine Formation auf drei Positionen ändern. Damit reagiert er aber nicht auf die Leistung bei der 1:3-Niederlage in Wiesbaden, sondern vielmehr vorausschauend auf das stramme Programm. Fünf Spiele bestreiten die Uerdinger in den nächsten 13 Tagen. Dabei hat es das Programm mit den Aufstiegskandidaten FC Ingolstadt, Hansa Rostock und 1. FC Saarbrücken sowie den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt MSV Duisburg und VfB Lübeck in sich.