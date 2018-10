Uerdingen: Maroh ist der Unglücksrabe in Kaiserslautern

Krefeld Durch einen umstrittenen Elfmeter geht der 1. FC Kaiserslautern in Führung, gewinnt aber gegen enttäuschende Uerdinger verdient mit 2:0. Der ehemalige Kölner Verteidiger hatte Torjäger Thiele in der Schlüsselszene touchiert.

Michael Frontzeck ist gut gelaunt. Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern fühlt sich in der Rolle des großzügigen Gastgebers sichtlich wohl. Das ist verständlich, denn seine Mannschaft hat den zuvor Tabellenzweiten KFC uerdingen mit 2:0 (1:0) besiegt und damit den vierten Sieg in den zurückliegenden fünf Spielen gefeiert. Da schenkt Frontzeck seinem Kollegen Stefan Krämer gerne eine Tasse Kaffee ein.

25 Minuten war es vor 21.179 Zuschauern eine ausgeglichene Begegnung ohne Höhepunkte. Dann schüttelte Kaiserslauterns Stürmer Timmy Thiele seine Bewacher drei Mal ab.Erst scheiterte er an Torhüter René Vollath, dann schoss er am Tor vorbei. Beim dritten Versuch wurde er gestoppt – aber wie? Nachdem der Stürmer Abwehrspieler Dominic Maroh abgeschüttelt hatte, kam es zum Kontakt. Ein Foul? Thiele fiel nicht, hob aber ab, als Christopher Schorch vor ihm lag. Schiedsrichter Lasse Koslowski zeigte jedenfalls auf den ominösen Punkt. Diesen Elfmeter muss man nicht geben, aber man kann ihn geben, und auf dem Betzenberg wird er meist gegeben. Theodor Bergmann ließ sich die Chance nicht entgehen.

Der KFC konnte es an diesem Tag nicht. Es mangelte an Einsatzbereitschaft und Konzentration. Viel zu viele Ballverluste im Spielaufbau leistete sich das Team. Connor Krempicki, aber auch Tanju Öztürk und Manuel Konrad brachten den Ball zu oft nicht unter Kontrolle, geschweige denn zum Mitspieler. So bekam Dominic Maroh in der Abwehr mehr Probleme mit dem schnellen Thiele als ihm lieb sein konnte. Auch von Kevin Großkreutz gingen keine Impulse nach vorne aus. So verhungerte Stefan Aigner in der Spitze.