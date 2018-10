Uerdingen im Pokal-Viertelfinale zu Schwarz-Weiß Essen

Pokal-Auslosung : Im Viertelfinale muss der KFC zu SW Essen

Krefeld (ths) Fußball-Drittligist KFC Uerdingen tritt im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim Oberligisten Schwarz-Weiß Essen an. Das ergab die Auslosung in der Sportschule Wedau. „Ich freue mich auf das Spiel am Uhlenkrug“, sagte KFC-Trainer Stefan Krämer. „Das ist ein Ort mit großer Fußball-Tradition.“ Allerdings kann die Partie nicht, wie ursprünglich angesetzt, am 24. November stattfinden, weil der KFC an diesem Tag in der Meisterschaft den VfR Aalen empfängt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken