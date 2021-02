Trotz der Niederlage des KFC Uerdingen : Stefan Krämers Begeisterung ist grenzenlos

Krefeld Nach der 1:3-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden gaben sich die Spieler des KFC Uerdingen selbstkritisch. Die Köpfe ließen sie aber nicht hängen. Wenngleich vieles im Umfeld nicht stimmt, so ist doch die Mannschaft intakt.

Die Uerdinger verfügen über eine gute Kondition, obwohl sie unter Kreisliga-Verhältnissen trainieren. Bei der 1:3-Niederlage in Wiesbaden demonstrierten sie, dass ihr körperlicher Fitnesszustand durchaus gut ist. Sie waren dem Gegner in puncto Ausdauer und Schnelligkeit keineswegs unterlegen. Und auch nach dem Spiel gaben sie noch Gas. Nicht einmal eine Stunde nach dem Abpfiff saßen sie frisch geduscht im Bus und rollten gen Heimat.

Torhüter Hidde Jurjus hatte an dem Abend den Ball so häufig aus dem Netz geholt wie noch nie, seitdem er das KFC-Trikot trägt. Neun Gegentore hatte er in 14 Begegnungen kassiert, nun drei innerhalb von 19 Minuten. „In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme, in der zweiten haben wir gezeigt, wie gut unsere Mentalität ist“, sagte der Schlussmann, der am Sonntag gegen den MSV Duisburg nun eine neue Serie ohne Gegentor starten will.