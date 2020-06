KFC Uerdingen weckt Erinnerungen : Krämer beflügelt die Phantasie

Krefeld Nach dem hochverdienten 2:1-Sieg beim bisherigen Tabellenzweiten SV Waldhof Mannheim ist Trainer Stefan Krämer rundum zufrieden. Laufleistung, Zweikampfverhalten und taktische Disziplin waren gut.

Stefan Krämer schlendert zufrieden in Richtung Mannschaftsbus. Seine Rückkehr auf die Trainerbank des KFC Uerdingen ist überaus gelungen. Wie schon beim Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga vor zwei Jahren hat die Mannschaft beim SV Waldhof Mannheim wieder mit 2:1 gewonnen. Wieder verlässt er das Carl-Benz-Stadion als strahlender Sieger. „War das wieder der Start zu einer Siegesserie“, ruft ihm einer fragend zu. Krämer lächelt und sagt: „Das wäre gut, ich hätte bestimmt nichts dagegen.“

Es ist eine Anspielung auf sein erstes Engagement beim KFC. Im März 2018 startete Krämer mit den Blau-Roten eine schier unglaubliche Erfolgsserie von zwölf Siegen in Folge, an deren Ende der Aufstieg in die 3. Liga stand. Eine solche Serie würde nun in die 2. Liga führen, allerdings sind die Voraussetzungen überhaupt nicht vergleichbar. Und trotzdem befördert die Erinnerung die Tage von damals in die Gegenwart und beflügelt die Phantasie.