Beim 1:1 in Rostock : Die Wiederentdeckung der Lust

Krefeld In Rostock stimmten neben den äußeren Bedingungen auch die Leistungen auf dem Platz.

Rostock bot die Möglichkeit, die Freude am Fußball und am KFC Uerdingen wieder zu entdecken. Das lag auch an den äußeren Bedingungen, denn an der Ostseeküste herrschten traumhafte Bedingungen: blauer Himmel, grüner Rasen, ein mit 17.000 Zuschauer gut gefülltes, modernes Stadion, eine schöne Atmosphäre.