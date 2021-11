Gegen Preußen Münster : Trainer Voigt sucht die Balance beim KFC Uerdingen

Der neue KFC-Trainer Alexander Voigt hat klare Vorstellungen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der neue Trainer des KFC Uerdingen kann nicht einfach Vollgas geben. Am Donnerstag nimmt er den Fuß vom Pedal und arbeitet mit der Mannschaft vor allem im taktischen Bereich. Am Samstag kommt Preußen Münster.

Wenn ein Trainer von einem Verein kontaktiert wird mit der Bitte, die Mannschaft zu übernehmen, so wird er nicht sofort Ja sagen, sondern sich zunächst die Situation anschauen, in der sich Verein und Mannschaft befinden. Dann wird er den Kader sichten und überlegen, welches Potenzial vorhanden ist. Und eventuell wird er dann die Aufgabe übernehmen. Alexander Voigt hat beim Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen zugesagt, dem Tabellenletzten. Und er hat nur fünf Tage danach seine erste Enttäuschung erlebt, denn er wollte das Spiel beim Vorletzten VfB Homberg unbedingt gewinnen. Doch am Ende wurden die Punkte geteilt (1:1). Hat er seine Entscheidung schon bereut? „Nein“, sagt er und lacht. „So schnell geht das bei mir nicht. Es wird lange dauern, bis ich wirklich frustriert bin. Denn ich liebe den Job und liebe es, auf dem Platz zu stehen.“

So wie am Donnerstag Morgen. Die Sonne setzte sich an diesem Herbsttag durch. Und so wie sie sich durch die Wolken kämpfte, so will sich der KFC aus dem Keller kämpfen. Dazu bedarf es natürlich einer guten körperlichen Verfassung. In einer solchen ist die Mannschaft aber nicht – noch nicht. Und das geht auch nicht von heut auf morgen.

info Die nächsten Aufgaben des KFC Uerdingen 20. November Pr. Münster 23. November im Pokal gegen Blau-Weiß Dingden 26. November Schalke 04 II 4. Dezember SV Lippstadt 11. Dezember Rückrundenstart Rot-Weiß Oberhausen 18. Dezember Bonner SC 22. Januar SC Wiedenbrück Heimspiele fett gedruckt

Alexander Voigt steckt hier etwas in der Klemme. Auf der einen Seite muss er die Fitness der Spieler verbessern, auf der anderen Seite dabei behutsam vorgehen. Also nahm er gestern den Fuß etwas vom Pedal. „Wir haben Dienstag und Mittwoch sehr intensiv trainiert“, erklärte er. „Aber ich will, dass die Mannschaft am Samstag frisch ist.“ Dann tritt sie gegen den Tabellenzweiten Preußen Münster an und benötigt eine möglichst gute körperliche Verfassung. Deshalb wurde am Donnerstag nur eine gute Stunde auf dem Rasen im Sportpark Oppum gearbeitet, überweigend im taktischen Bereich, mit vielen Unterbrechungen, viel im Stehen.

Die Spieler benötigen aber nicht nur physische, sondern auch psychische Kraft, um dem haushohen Favoriten entsprechende Gegenwehr zu leisten. Das ist gegen den Tabellenführer Rot-Weiss Essen nicht geglückt, wo die Uerdinger mit 0:11 ein historisches Debakel erlebten. Ob das noch in den Köpfen steckt, wenn nun die Nummer zwei der Liga kommt?