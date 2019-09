Vor dem Spiel beim SV Meppen : Torjäger Osawe meldet sich zurück

So will Osayamen Osawe auch am Sonntag in Meppen wieder jubeln. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Osayamen Osawe steht nach seiner Verletzungspause wieder im Kader des KFC Uerdingen. Damit hat Interimstrainer Stefan Reisinger am Sonntag beim Spiel in Meppen im Angriff eine Alternative mehr.

Osayamen Osawe machte in dieser Saison sein Körper zu schaffen. Der Stürmer hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen. Das hatte zur Folge, dass er in den bisherigen elf Pflichtspielen nur zwei Mal zum Einsatz kam. In beiden Begegnungen kam der KFC nach einer furiosen Aufholjagd zu einem 2:2 – gegen die Spielvereinigung Unterhaching nach einem 0:2-Rückstand in Unterzahl und bei der SG Sonnenhof Großaspach nach einem Rückstand in der Nachspielzeit.

Jetzt meldet sich Osawe gesund zurück. Er hat in der vergangenen Woche das Mannschaftstraining absolviert und ist einsatzbereit. Interimstrainer Stefan Reisinger, der auf eine offensiv ausgerichtete Spielweise setzt, will Osawe jedoch keine Einsatzgarantie geben. „Wir wollen das gesundheitliche Risiko minimieren“, sagt der Coach. „Aber ich kann nicht in seinen Körper rein sehen.“ Das deutet darauf hin, dass der Torjäger zunächst einmal auf der Bank sitzen und als Joker fungieren wird.

Auf der anderen Seite reizt es Resinger schon, von Beginn an zwei Stürmer zu bringen. „Wir werden offensiv spielen, das entspricht eher meinem Naturell“, sagt der ehemalige Bundesliga-Torjäger, der für Fortuna Düsseldorf und den SC Freiburg stürmte. Neben Tom Boere könnte auch Franck Evina als zweite Spitze fungieren. „Ich sehe Francky eher in der Spitze als auf Außen“, sagt Reisinger, der an die Taktik weniger Gedanken verschwendet. „4-1-3-2 oder 4-3-3, ehrlich gesagt, ich werde um die Taktik keinen Hokus-Pokus machen. Entscheidend ist, wer brennt, nicht die Taktik. Die zehn, die am meisten brennen, die spielen, danach richtet sich die Taktik.“

Reisinger weiß, dass er kein Zauberer ist. „Ich werde nicht alles ändern“, sagt er. „Ich habe mit jedem Spieler gesprochen und deutlich gesagt, was ich erwarte. Nur die, die einhundert Prozent geben, werden spielen. Ich werde an ein, zwei Stellschrauben drehen, schließlich hat doch jeder seine Philosophie.“ Seine ist durch die Vergangenheit als Spieler geprägt: „Ich will schnell nach vorne, nicht lange den Ball halten, sondern in die Box und zum Abschluss kommen. Ich erwarte einen heißen Tanz.“ Schließlich hat der 1. FC Kaiserslautern dort deutlich mit 1:6 verloren.