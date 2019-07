Uerdingens Torjäger geht : KFC-Spieler Beister vor Wechsel nach Ingolstadt

Krefeld Der KFC Uerdingen lässt seinen besten Torjäger der vergangenen Saison ziehen. Die Unterschriften stehen noch aus, sie dürften aber in Kürze erfolgen. Sein neuer Klub macht Gebrauch von einer Ausstiegsklausel.

Beister war in der vergangenen Saison in Uerdingen mit elf Treffern der erfolgreichste Torschütze. Wichtig waren vor allem die jeweiligen Führungstreffer im Halbfinale des Niederrheinpokals bei Rot-Weiss Essen (2:0) und beim Sieg in Lotte (3:1), der den Klassenerhalt sicherte.