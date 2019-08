Nach dem 1:1 in Münster : KFC-Torjäger Grimaldi beklagt fehlende Zielstrebigkeit

Münster Der Torjäger verhungert im Strafraum von Preußen Münster, denn dort kommt der KFC kaum einmal hinein. So müssen sich die überlegenen, aber harmlosen Uerdinger mit einem 1:1 begnügen.

Adriano Grimaldi fühlt sich in Münster wohl. Das zeigt sich bereits, kurz nachdem der Bus am Stadion vorgefahren ist. Auf dem Weg in die Kabine schüttelt er viele Hände, es gibt Umarmungen, Küsschen rechts und links. Der Torjäger ist in den drei Jahren, in denen er das Trikot der Preußen getragen und den Verein mit seinen 30 Toren in der Dritten Liga gehalten hat, in Münster heimisch geworden.