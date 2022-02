Transfer war im Sommer gescheitert : Tim Brdarics Einstand beim KFC Uerdingen ist geglückt

Auch wenn Tim Brdaric hier gegen Joshua Holtby von Borussia Mönchengladbach II einen Tick zu spät kommt, so war sein Debüt ordentlich. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Der 21 Jahre alte Innenverteidiger hat beim KFC Uerdingen schon deutlich mehr Einsatzminuten als beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz. Er sieht extrem viel Potenzial beim Traditionsverein.

Brdaric – das ist ein durchaus klangvoller Name im Fußball. Vor allem den Fans im Westen ist er ein Begriff. Schließlich spielte Thomas Brdaric für Fortuna Düsseldorf, Fortuna Köln und Bayer Leverkusen, ehe er seine Karriere in Hannover und Wolfsburg ausklingen ließ. Die war durchaus erfolgreich, denn er wurde mit Leverkusen zweimal Vizemeister, stand mit dem Team im Finale der Champions League und kam zu acht Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft. Der Weg der inzwischen 47 Jahre alten Trainers ist reich an Stationen, derzeit trainiert er den albanischen Verein KF Vllaznia Shkodër.

Dort war auch Tim Brdaric im vergangenen Sommer, allerdings nur für zweieinhalb Monate. Dann packte der Sohn wieder die Koffer. Den gebürtigen Düsseldorfer zog es in heimische Gefilde. Doch beim Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz kam er nur einmal zwölf Minuten zum Einsatz und gehörte nur zwei weitere Male dem Kader an. Dass der 21 Jahre alte Verteidiger im Winter da nicht länger bleiben wollte, ist verständlich.

info Alle neun Stationen auf einen Blick Tim Brdarics Stationen: VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, Arminia Klosterhardt, Alemannia Aachen, Duquesne Dukes/USA, 1. FC Monheim, Vllaznia/Albanien, Rot-Weiß Koblenz, KFC Uerdingen.

So kam er zum KFC Uerdingen, wo er schon weitaus mehr Spielpraxis sammeln konnte. Bei seinem Debüt in Aachen (2:3) kam er zu einem achtminütigen Kurzeinsatz, gegen Borussia Mönchengladbach II (1:4) durfte er von der ersten bis zur letzten Minute mitwirken und der 1,95 Meter lange Innenverteidiger erwies sich als kopfballstark und machte seine Sache ordentlich.

„Wir standen gut, haben in der ersten Halbzeit nichts zugelassen und sind nach der Pause verdient in Führung gegangen“, sagte Tim Brdaric. „Nach der roten Karte haben wir gesehen, dass eine spielerisch starke Mannschaft wie Gladbach daraus Kapital schlagen kann. Ein Gegentor weniger wäre am Ende besser gewesen, aber die Moral stimmt. Wir machen weiter und bereiten uns auf das nächste Spiel vor.“

In den Sportfreunden Lotte am kommenden Sonntag und dann gegen den FC Wegberg-Beeck trifft der KFC in den kommenden Spielen auf zwei Gegner, die um den Klassenerhalt kämpfen und unbedingt gewinnen müssen. Aber da rechnen sich die Uerdinger etwas aus, dann soll endlich der zweite Saisonsieg gefeiert werden. „Mit der Mentalität, die wir gegen Mönchengladbach an den Tag gelegt haben, sollten wir auch punkten“, sagt Tim Brdaric und fügt trotz der schier aussichtslosen Tabellensituation hoffnungsvoll hinzu: „Man weiß nie, wer am Ende wirklich absteigt.“ Dabei denkt er sowohl an die wirtschaftliche Situation der Konkurrenten als auch die Unwägbarkeiten ob der Corona-Pandemie.