Thomas Jaspers ist Fan der ersten Stunde : Der KFC hat was, was einige Bundesligisten nicht haben

München Thomas Jaspers ist KFC-Fan seit er denken kann. Er hat die Erfolge und Misserfolge des Klubs intensiv begleitet.

Jaspers ist KFC-Fan der ersten Stunde. An sein erstes Spiel, dass er von den Uerdingern live sah, erinnert er sich wie heute. „Das war 1972 gegen Erkenschwick. Das Spiel ging 4:3 aus. Da spielte Manni Burgsmüller noch mit.“ Stimmt, das war am 13. August. Burgmüller war mit drei Treffern der Matchwinner, Hans Sondermann erzielte das vierte Tor. Was damals genau mit Thomas Jaspers geschehen ist, ist schwer zu sagen. Vielleicht war es die beeindruckende Aufholjagd der Uerdinger nach einem 1:3-Rückstand. Auf jeden Fall war der damals Siebenjährige mit dem Uerdinger Virus infiziert.

Als es dann in die fußballerischen Niederungen ging, war das Fußballfieber nicht mehr ganz so stark. „Aber jetzt bin ich wieder euphorisiert“, sagt er. Der in der Immobilienverwaltung in St. Tönis tätige Jurist weiß aber nur allzu gut, dass vieles von den Finanzen abhängt. „Herr Ponomarev hat richtig Geld in die Hand genommen, jetzt muss er nur auch etwas Geduld haben“, meint Jaspers, den die Sorge um das Stadion Grotenburg umtreibt. „Wenn es da nicht weiter geht, befürchte ich, dass Herr Ponomarev sich zurückzieht. Aber mit ihm hat der Verein gute Möglichkeiten, in die Zweite Liga zurückzukehren.“ Dass der KFC zumindest dort eigentlich hin gehört, sagt Jaspers nicht ausdrücklich, doch schwingt das bei seinen weiteren Ausführungen mit. „Was hat dieser Verein für eine Geschichte! Da zehrt er noch heute von. Viele Vereine, die heute in der Bundesliga spielen, haben solch eine Geschichte nicht. Und wenn Bayer sich nicht damals für Leverkusen, sondern für Uerdingen entschieden hätte, dann würden wir heute in der Champions League spielen.“