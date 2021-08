Vor über 600 Fans : KFC Uerdingen spielt im Test gegen Teutonia St. Tönis nur 1:1

Welch eine Freude bei den Uerdingern: Torschütze Kevin Ntika und Charles Atsina (rechts). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Verkehrte Welt: Die eine Klasse tiefer spielenden Gastgeber waren enttäuscht, die Gäste nicht unzufrieden. Gerecht war das Resultat, denn St. Tönis hinterließ den reiferen Eindruck, während die Uerdinger läuferisch überzeugten.

Es suchten eine ganze Reihe von Fragen nach Antworten; es ging nicht nur darum, wie das Testspiel zwischen den beiden besten Krefelder Mannschaften – Regionalligist KFC Uerdingen und Oberligist Teutonia St. Tönis – endet. Es stellten sich auch folgende Fragen: Auf wie vielen Positionen würde die Elf des KFC gegenüber dem Test gegen den Landesligisten VfR Fischeln (1:1) geändert? Zeichnet sich eine Formation ab? Wie viele Spieler von ihnen werden am Samstag beim Meisterschaftsauftakt bei Rot-Weiß Oberhausen auf dem Platz stehen?

Der KFC Uerdingen geht in diesen Wochen einen äußerst ungewöhnlichen, vielleicht sogar einmaligen Weg. Während alle anderen Vereine in sämtlichen Ligen einen Etat aufstellen, damit planen und dementsprechend die Mannschaft zusammenstellen, gehen die Blau-Roten erstmals einen anderen Weg: Sie schauen, wie viele Dauerkarten sie verkaufen und wie viele Sponsoren sie finden und den Einnahmen entsprechend wollen sie den Kader zusammenstellen. Je mehr sie in den kommenden Wochen einnehmen, desto bessere Spieler können sie verpflichten, um dann im Laufe der Saison doch noch die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Gegenüber der Partie gegen Fischeln hatte Trainer Dmitry Vorono seine Elf auf drei Positionen verändert: Zwischen den Pfosten stand Justin Ospelt anstatt Jovan Jovoc; in der Verteidigung spielte Kevin Ntika für Niklas Schubert undFabio Minino stand für Joshua Yeboah auf dem Feld.

Vor dem Anpfiff wurden zunächst zwei verdiente Teutonen verabschiedet, die vollbracht haben, was nur ganz wenigen Fußballern gelingt: Brian Drubel und Kai König sind mit der Mannschaft von der Kreisliga B bis in die Oberliga aufgestiegen. Den Applaus und die Einwechslungen Mitte der zweiten Halbzeit hatten sie sich redlich verdient. Bei den Gastgebern stand überraschend auch Kapitän Ioannis Alexiou auf dem Platz, der erst um 15 Uhr in Düsseldorf aus seinem Urlaub in Griechenland zurückgekehrt war.

Über 600 Zuschauer sahen kein hochklassiges, so doch unterhaltsames Spiel mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Die Uerdinger, die keineswegs als Favorit in die Partie gegangen waren, präsentierten sich lauffreudig und mutig und schossen bereits in der ersten Viertelstunde dreimal auf das gegnerische Tor, was die Fans dankbar registrierten. Nach einer Ecke gingen sie dann verdientermaßen durch Kevin Ntika in Führung. Doch dann kamen die reifer wirkenden Teutonen. Die spektakulärste Szene der Begegnung ereignete sich in der 22. Minute: Semih Zeriner trifft mit einem wunderschönen Fallrückzieher die Latte; da wäre der Keeper machtlos gewesen. Die Chancen mehrten sich auf beiden Seiten. Die Gastgeber waren nun überlegen, der KFC konterte. Noch vor der Halbzeit fiel der nicht unverdiente Ausgleich, als Brian Dollen eine Kopfballvorlage von Leonard Bajraktari einschießt.