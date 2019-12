Jahresrückblick 2019 : St. Tönis mit Kastrati auf Erfolgskurs

Trainer Bekim Kastrati formte teutonia zu einem Spitzenteam. Foto: Norbert Prümen (nop)

Krefeld Im zweiten Landesliga-Jahr peilt Teutonia den Aufstieg in die Oberliga an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(uwo) Hinter Teutonia St. Tönis liegt das sportlich erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte. Nach dem Landesliga-Aufstieg entwickelte sich die Mannschaft von Trainer Bekim Kastarti in der Saison 2018/19 schnell zu einer konstanten Größe in der neuen Umgebung und beendete die Saison als mit Abstand bester Neuling. Aktuell ist der akribische Ex-Profi mit seiner Mannschaft auf dem besten Weg, den angepeilten Sprung in die Oberliga zu realisieren.

Als durchaus ambitionierter Aufsteiger beendete Teutonia die letzte Saison auf dem beachtlichen 6. Tabellenplatz und erzielte dabei 97 Tore. Davon gingen allein 32 auf das Konto von Torjäger Burhan Sahin. Wie bei vielen anderen Vereinen haperte es aber in der Defensive, was letztlich eine bessere Platzierung verhinderte. Und es blieb die Erkenntnis, qualitativ mit den Spitzenteams nicht mithalten zu können. Die Statistik belegte das eindrucksvoll: denn gegen das Führungs-Quartett blieb der Aufsteiger in acht Anläufen punktlos.