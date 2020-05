Paukenschlag beim Drittligisten : Bei Effenberg und dem KFC hat es nicht gefunkt

Krefeld Stefan Effenberg und der KFC Uerdingen gehen künftig getrennte Wege. Der frühere Nationalspieler verlässt den Verein nach knapp acht Monaten als Manager Sport in Krefeld auf eigenen Wunsch.

Effenberg hat in seinem Leben als Spieler bei Borussia Mönchengladbach, aber vor allem dem FC Bayern München einiges erreicht. Hernach hielt sich alles in engen Grenzen. Seit Oktober 2019 war er beim KFC tätig. Zuvor trainierte der 51-Jährige von 2015 bis 2016 den SC Paderborn. Aktuell abeitet er unter anderem als Experte für „Sport1“. „Der eine ist The Special One, der andere The Normal One, I am The New One“, meinte „Effe“ bei seiner Vorstellung in Paderborn als er gefragt wurde, was für ein Trainertyp er denn so sei. In Anlehnung an die Selbsteinschätzungen von José Mourinho und Jürgen Klopp kam ihm eben dieses „The New One“ über die Lippen. Am Ende war er „The Short One“, nach fünf Monaten war dort Schluss.