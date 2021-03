Grotenburg-Sanierung : Stadt äußert Bedauern und will Hilfsangebot prüfen

Noch stehen die Bagger in der Grotenburg still, doch vielleicht tut sich bald wieder etwas. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Stadt Krefeld räumt einen Fehler ein und unterbreitet ein Gesprächsangebot, um auszuloten, inwieweit sie die angebotene Hilfe bei der Sanierung des Stadions Grotenburg annehmen kann.

Dass in der Politik Fehler eingeräumt werden, ist nicht der Normalfall. Umso erfreulicher ist, wie die Stadt Krefeld mit der Kritik in dem Fall umgeht. Sie hat ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass auf das Hilfsangebot einiger Krefelder in Sachen Grotenburg keine Reaktion erfolgt ist. Unsere Redaktion hatte darüber berichtet. Das Stadion ist seit Mai 2018 aus Sicherheitsgründen gesperrt und bedarf einer umfassenden Sanierung, deren Kosten bei rund 16 Millionen Euro liegen.

„Herr Kühr und Herr Savic stehen stellvertretend für eine Gruppe engagierter junger Krefelder, die sich um den Fortgang der Grotenburg-Sanierung sorgen und ihre Unterstützung anbieten, zum Beispiel in Form von handwerklichen Leistungen. Wir bedauern es sehr, dass das Schreiben der beiden Herren aufgrund eines internen Missverständnisses bis dato leider in schriftlicher Form unbeantwortet geblieben ist“, heißt es in einer Stellungnahme. „Die Stadt Krefeld wird das Gespräch mit Herrn Kühr und Herrn Savic suchen, um auszuloten, ob und inwieweit man inhaltlich zusammenfinden kann. An dem entsprechenden Termin werden auch Bau- und Planungsdezernent Marcus Beyer und der Leiter des Zentralen Gebäudemanagements, Rachid Jaghou, teilnehmen.“