Sanierung der Grotenburg : Stadt reagiert nicht auf das Hilfsangebot

Krefeld Martin Kühr und Marius Savic haben Mitte Januar im Namen einer Gruppe junger, fachlich qualifizierter Männer an Oberbürgermeister Frank Meyer geschrieben. Sie wollen helfen, die Grotenburg zu sanieren und die Kosten zu senken.

„Mit Sorge betrachten wir die derzeitige Gesamtsituation“, schrieben Martin Kühr und Marius Savic am 14. Januar an den Oberbürgermeister Frank Meyer und unterbreiteten ihm ein Angebot. Es handele sich um eine Gruppe junger Krefelder im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, bestehend aus Meistern, Bautechnikern und Bauingenieuren aus Hoch- und Tiefbau, die über ein umfangreiches, regionales Netzwerk in Krefeld und Umgebung bestehend aus Facharbeitern, Lieferanten etc. verfüge.