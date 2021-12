Spielunterbrechungen und Abbrüche : Der Geschichte des KFC Uerdingen ein Kapitel hinzugefügt

Im Nebel gab der Uerdinger Yun Jihwan (rechts), hier gegen den Oberhausener Shaibou Oubeyapwa, sein Debüt im KFC-Trikot. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Das Spiel des KFC gegen Rot-Weiß Oberhausen wurde für 30 Minuten unterbrochen. Es war nicht das erste Mal, dass in einer Begegnung des Traditionsvereins eine Pause erzwungen oder gar das Spiel abgebrochen werden musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinrich Löhr

Als Schiedsrichter Jonah Samuel Njie Besong am Samstag die Partie des KFC Uerdingen gegen Rot-Weiß Oberhausen nach 29 Spielminuten wegen schlechter Sichtverhältnisse – dichte Nebelschwaden waberten durchs Velberter Stadion – unterbrach und gar ein Abbruch mit Neuansetzung im Raum stand, weckte dies bei vielen langjährigen KFC-Fans Erinnerungen. Eine solche Spielunterbrechung trug sich nämlich am 10. August 1996 in der Grotenburg zu, als in der ersten Runde des DFB-Pokals 96/97 Erstligaabsteiger Uerdingen den SC Freiburg empfing. Wegen eines wolkenbruchartigen Regens verlängerte Schiedsrichter Günter Dardenne die Pause um 20 Minuten, ehe er die Partie, die 2:0 für Freiburg endete, wieder anpfiff.

Ein sintflutartiger Regen ging auch am Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2003, über der Grotenburg nieder, als um 14 Uhr zeitgleich sämtliche Partien des 34. und damit letzten Spieltages der Saison 02/03 der Regionalliga Nord angepfiffen werden sollten. Darunter auch die des KFC gegen die Zweitvertretung des Hamburger SV. Die Wassermassen waren so groß, dass nicht nur der Rasen unbespielbar war, sondern auch die Kabinen der Grotenburg vollliefen und am Ende beinahe knöchelhoch unter Wasser standen. Wie in einem Aquarium kam man sich beim Blick durch die Fenster des im Kellergeschoß liegenden VIP-Raums vor. „Bitte, lasst die Partie nicht anpfeifen“, flehte der damalige Erste Vorsitzende Professor Henning Harke in realistischer Einschätzung der Situation. Schiedsrichter Otte schloss sich dieser Bewertung an und genau 24 Stunden später siegte der HSV-Nachwuchs mit 4:2.

Nicht das Wetter, sondern Rauchbomben, Feuerwerkskörper und Krawalle im KFC-Fanblock waren Auslöser, als am 17. April 2011 die Partie der Niederrheinliga zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen von Schiedsrichter Christian Bandurski beim Stand von 2:1 für Ratingen in der 73. Minute abgebrochen wurde. Dabei kam es zu einem massiven Polizeieinsatz. Es wurde erhebliche Verstärkung angefordert, Polizeihunde und auch Pfefferspray kamen zum Einsatz. Selbst Uerdinger Spieler rannten und holten Wasser, um die brennenden Augen der Verletzten, darunter mehrere Schwerverletzte, zu kühlen. Zahlreiche Krankenwagen eilten zudem zum Ort des Geschehens. In der Summe für den zweitligaerfahrenen Unparteiischen Anlass genug, die Partie nicht wieder anzupfeifen. Der Versuch der Uerdinger Vereinsführung, am grünen Tisch eine Wiederholung zu erreichen, scheiterte, es blieb bei der Spielwertung für Ratingen. Aber am Ende der Saison stiegen die Uerdinger in die NRW-Liga auf.