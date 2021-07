Ärger bei Fans : Spenden-Gelder der KFC-Fans landen in Insolvenzmasse

Spenden-Gelder der KFC-Fans landen in Insolvenzmasse

Laura Better überreichte Kapitän Assani Lukimya und Christian Dorda (rechts) im Beisein von Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth (links) den Scheck. Foto: kfc

Krefeld Der KFC Uerdingen hat noch immer eine aktive Fan-Basis, die zum Verein steht und ihm in schlechten Zeiten hilft. Jetzt ärgern sich viele, dass sie geholfen haben, aber das Geld nicht komplett da gelandet ist, wo es hin sollte.

Es war einer der seltenen Moment in den zurückliegenden Monaten, in denen der KFC Uerdingen positive Schlagzeilen machte. Nachdem der damalige Trainer Stefan Krämer geklagt hatte, es fehle an den elementarsten Dingen, der Mannschaft stehe nicht einmal Wasser beim Training zur Verfügung, hatten die Fans eine Sammelaktion gestartet – mit überwältigendem Erfolg.