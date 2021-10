Straffe Führung notwendig : KFC Uerdingen hinterlässt unreifen Eindruck

Krefeld Der Mannschaft mangelt es zum wiederholten Mal an grundlegenden Dingen des professionellen Fußballs. Erst als Trainer Dmitry Voronov die Spieler wach rüttelt, raffen sie sich auf und zeigen sich einsatzbereit.

Dmitry Voronov war geschafft. Wenige Minuten nach dem Schlusspfiff hockte er in der Sprecherkabine und ließ das Spiel Revue passieren. Die Begegnung hatte Nerven gekostet und ihn geschlaucht. „Das sind die Spiele, die den Fußball interessant und den Zuschauern viel Spaß machen, heute denen von Bedburg-Hau. Denen haben wir heute eine richtige Show geliefert.“ Voronov konnte das Spiel so sehen, weil es noch einmal gut gegangen war. Der KFC Uerdingen hatte den zwei Klassen tiefer spielenden Landesligisten SGE nieder gerungen und nach einem 0:1-Rückstand in Unterzahl noch mit 4:1 nach Verlängerung gewonnen und damit die dritte Runde im Niederrheinpokal erreicht.

Nun könnte Voronov sagen: gewonnen, in die nächste Runde eingezogen, Mund abputzen, weitermachen und zur Tagesordnung übergehen. Doch das wäre fatal. Der Trainer muss sich fragen (lassen): Wie konnte es sein, dass der KFC in der ersten Halbzeit dermaßen versagt und allenfalls Landesliga-Niveau erreicht? Und wie konnte es sein, dass erst nach der Pause zumindest das Engagement stimmt? Natürlich hatte er unmittelbar nach dem Spiel darauf keine Antworten.

Die dritte Runde im Niederrheinpokal, für die sich auch Teutonia St. Tönis qualifiziert hat und die in Kürze ausgelost wird, findet am 20. November statt. Das Achtelfinale ist für den 1. bis 3. März terminiert.

Eines aber war deutlich geworden: Voronov erreicht die Spieler noch. Denn in der Halbzeit hat es in der Kabine gehörig gekracht. Nach dem 0:11 gegen Rot-Weiss Essen wäre eine Niederlage gegen den Landesligisten nicht nur ein weiterer Tiefschlag gewesen, sondern hätte womöglich auch personelle Konsequenzen gehabt.

Das Spiel hat deutlich gemacht, dass die Mannschaft selbst gegen einen Landesligisten nur bestehen kann, wenn die Einstellung stimmt. Genau in diesem Punkt hat es nun aber erneut gehapert. Dass es jungen Spielern, die professionell Fußball spielen wollen, ausgerechnet an den so genannten Basics – Lauffreude, Kampfgeist, Biss, Siegeswille – mangelt, wie gegen Essen und in der erste Halbzeit gegen Bedburg-Hau, ist nicht nur verwunderlich, sondern geradezu unentschuldbar.