Uerdingen unterliegt Osnabrück 1:3 : Schiedsrichter Gerach rastet aus

Duisburg Verrücktes Spiel in der Dritten Liga: Drei Schüsse, drei Tore - Spitzenreiter Osnabrück besiegt den lange überlegenen KFC Uerdingen mit 3:1. Und Schiedsrichter Gerach flippt aus.

War der KFC bei den zuletzt gefeierten Siegen in Essen (2:0 im Pokal) und in Lotte (3:1) jeweils früh durch Maximilian Beister in Führung gegangen. Auch diesmal bestand die Chance durch Patrick Pflücke, doch schoss er über das Tor. Stattdessen geriet der KFC diesmal früh in Rückstand. Einen umstrittenen Freistoß aus 18 Metern verwandelte Marcos Alvarez direkt. Die 3.000 Osnabrücker unter den 6.000 Zuschauern waren aus dem Häuschen. Die Uerdinger waren in der Folge deutlich überlegen, kamen aber nicht zu zwingenden Chancen.

So ging es mit dem 0:1 in die Pause. Auf dem Weg in die Kabine musste sich Schiedsrichter Timo Gerach (Landau) einiges anhören, was ihm derart an die Nerven ging, dass er die Tür so zuknallte, wie man es ansonsten nur von unbeherrschten Spielern kennt.