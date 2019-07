Run auf Vorverkauf für Pokalspiel : 27.000 Karten in 24 Stunden verkauft

Krefeld Das Pokal-Los hat nicht nur Kevin Großkreutz, sondern auch die Fans elektrisiert: KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund. Am Montag um 10 Uhr startete der Vorverkauf für das Pokalspiel der ersten Rund am 9. August um 20.30 Uhr (live in Sport1) in der Düsseldorfer Merkur Spielarena.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 27.000 Karten abgesetzt. 15.000 erhielt der Vizemeister, 12.000 gingen in Krefeld über den Tisch. „Wir sind mehr als zufrieden“, sagte Uerdingens Geschäftsführer Niko Weinhart. Derweil hofft Präsident Mikhail Ponomarev, „dass dieses Spiel und die Kulisse uns und der Mansnchaft einen Schub für die ganze Saison geben wird“. 36.000 Tickets steht insgesamt zur Verfügung.

Das Pokalspiel zwischen dem Meisterschaftskandidat Dortmund und dem ambitionierten Drittligisten Uerdingen ist auch deshalb besonders reizvoll, weil Kevin Großkreutz, Weltmeister von 2014, Meister und Pokalsieger mit dem BVB, jetzt das Trikot des KFC trägt und erstmals gegen seine alte Liebe spielt.