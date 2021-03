Investor aus Armenien : Roman Gevorkyan trifft beim KFC Uerdingen ein

Krefeld Nun ist er tatsächlich da: Roman Gevorkyan, Chef der Noah Company, der die Anteile an der KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH von Mikhail Ponomarev übernommen hat. Am Donnerstag Morgen wurde er der Mannschaft vorgestellt.

Die Spieler trudelten gegen 9.30 Uhr ein. Und dann stieg die Spannung. Kommt er tatsächlich? Seit Tagen waberten Gerüchte durch Krefeld , Roman Gevorkyan, der neue investor des KFC Uerdingen , sei abgesprungen, Mikhail Ponomarev werde weitermachen. Der Grund: Der Armenier, der am 10. Februar die Anteile an der KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH übernommen hat, war in Krefeld noch nicht gesehen worden.

Am Donnerstag Morgen war es dann aber so weit, so wie unsere Redaktion exklusiv berichtet hatte. Um 9.50 wurde Roman Gevorkyan im Beisein von Mikhail Ponomarev von Geschäftsführer Nikolas Weinhart vor das Trainingsgelände am Löschenhofweg kutschiert. Blaue Jacke, blaue Jeans, behütet von einem blauen Regenschirm, denn es schüttete wie aus Kübeln.