Kapitän – wenn auch nur im Testspiel : Rodriguez ist ein wichtiger Baustein

Werfenweng Der 28 Jahre alte Schweizer wird für das Testspiel gegen Arminia Bielefeld zum Kapitän befördert. Der KFC Uerdingen verliert mit 0:2. Es ist die erste Niederlage im fünften Vorbereitungsspiel.

Roberto Rodriguez hatte sich seinen Wechsel vom FC Zürich nach Krefeld anders vorgestellt. Denn eigentlich wollte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Winter vom Schweizer Erstligisten gekommen war, im Mai mit dem KFC den Aufstieg feiern. Doch was er in der fürchterlichen Rückrunde erlebte, desillusionierte ihn derart, dass er daran zweifelte, ob der Transfer für ihn richtig war. In der Sommerpause hat er neuen Mut geschöpft. Das liegt auch daran, dass KFC-Präsident Mikhail Ponomarev sich mindestens genauso so stark für den KFC engagiert wie in der Vergangenheit, wenn gar nicht noch stärker. Und Trainer Heiko Vogel hat Rodriguez auch noch mal ein Zeichen gegeben, dass er auf ihn setzt: Im Testspiel gegen Arminia Bielefeld führte der ehrgeizige Techniker die Blau-Roten als Kapitän aufs Feld. „Einer muss ja die Binde tragen“, wiegelte der Coach ab. „Da sollte man in der Vorbereitung nicht zu viel hinein interpretieren.“