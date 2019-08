Vom Flügelflitzer zum Spielmacher : Roberto Rodriguez ist beim KFC Uerdingen zum Leistungsträger aufgestiegen

Krefeld Die Verpflichtung von Roberto Rodriguez im Januar war eine Überraschung. Inzwischen ist der 29 Jahre alte Schweizer eine Führungspersönlichkeit beim KFC Ueridngen, der am Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach antritt.

„Roberto ist immer da“, sagt Trainer Heiko Vogel. „Er versucht immer, seinen Mitspielern zu helfen.“ In den beiden zurückliegenden Spielen gegen Bayern München II (1:2) und die SpVgg Unterhaching (2:2) erzielte er ein Tor und bereitete die beiden anderen vor. „Drei Scorerpunkte in drei Spielen – Roberto ist einer der Top-Spieler der Liga auf dieser Position.“

Rodriguez ist in Uerdingen immer stärker geworden, aber auch die Mannschaft hat sich in dem halben Jahr verändert – personell und damit auch fußballerisch. Der Schweizer fasst es kurz und prägnant zusammen: „Der Kader ist schmaler geworden, die Qualität höher und die Stimmung besser. Die jungen Spieler sind unerfahren, aber sie lachen und haben Spaß.“ Und nur wenn die Spieler Spaß haben, können sie auch optimale Leistungen bringen. So ist denn auch weniger die Qualität einzelner Spieler das Problem, sondern die Feinabstimmung. „Wir können Fußball spielen“, sagt Rodriguez. „Wenn wir die Qualität auf den Platz bringen, wird es schwer gegen uns. Wir haben viele Neue, aber es wird immer besser, und wir stehen erst am Anfang der Saison.“