Qualität falsch eingeschätzt : Dem KFC Uerdingen mangelt es an Führung

Dem KFC Uerdingen mangelt es an Führung

Meinung Krefeld Patrick Schneider und Dmitry Voronov sind davon überzeugt, dass der von ihnen zusammen gestellte Kader stark genug für den Klassenerhalt ist. Dazu mangelt es aber nicht nur an Punkten, sondern auch an der notwendigen Disziplin.

Konträrer könnten die beiden Tabellen nicht sein. In der Regionalliga ist der KFC Uerdingen Letzter, die mit dem Strafenregister führt er souverän an. Passt das zusammen? Ja, es offenbart zweierlei: fußballerische Mängel und Disziplinlosigkeit.

Die sportlichen Defizite betreffen zum Beispiel die Schnelligkeit und das Zweikampfverhalten. So ist es verständlich, wenn sich ein Verteidiger wie Jesse Sierck, der von seiner Statur, seinen Bewegungen und dem Radius her sehr an Christopher Schorch erinnert, nach verlorenem Laufduell den Stürmer unrechtmäßig stoppt und sich dafür eine Gelbe Karte abholt.