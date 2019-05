SWK wirbt auch auf neuen Trikots : Ponomarev macht beim KFC weiter

Bereits beim Pokalsieg in Wuppertal spielten die Uerdinger in den neuen Ausweichtrikots der kommenden Saison. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der Präsident hatte die Anhänger lange im Ungewissen gelassen. Gestern hat er die Bürgschaft in Höhe von einer Million Euro beim DFB hinterlegt und die neuen Trikots vorgestellt, auf denen weiterhin SWK wirbt.

Gestern mussten alle Drittligisten beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen, dass ihr gezeichnetes Kapital mindestens eine Million Euro beträgt. Mikhail Ponomarev hat sich nicht hingestellt und gesagt „Ich habe das gemacht“, sondern er hat drei Spieler die neuen Trikots präsentieren lassen: Kevin Großkreutz das Heim-, Adriano Grimaldi das Auswärts- und Stefan Aigner das Ausweichtrikot. Damit hat Ponomarev, ohne auch nur ein Wort zu sagen, gezeigt: Er bleibt an Bord und verfolgt sein großes Ziel weiter – den Aufstieg in die Zweite Liga.

Am 17. Juni ist Trainingsauftakt. In der ersten Juli-Woche absolviert der KFC ein Trainingslager im Salzburger Land. Bereits am 19. Juli erfolgt der Meisterschaftsauftakt.

Daran hatten einige gezweifelt, nachdem der KFC-Präsident auf einem Fan-Treffen gesagt hatte, dass er nicht weiter als Investor zur Verfügung stehe, falls nicht ernsthaft daran gearbeitet werde, dass die Grotenburg in einem Jahr betriebstauglich sei. Die Stadt hatte daraufhin nochmals betont, dass sie alle Anstrengungen unternimmt, dass der Verein baldmöglichst seine Heimspiele wieder in Krefeld austragen kann.

In der zurückliegenden Saison hatten die Uerdinger ihre Spiele in Duisburg ausgetragen. Dabei waren zu den Mietkosten, die rund 800.000 Euro betragen haben sollen, noch eine Summe in ähnlicher Größenordnung hinzu gekommen für Sicherheitspersonal, Catering usw.. Das hatte zu erheblichen Verstimmungen zwischen Ponomarev und der Duisburger Betreibergesellschaft geführt. Der KFC-Präsident hat die Lehren daraus gezogen und in Düsseldorf mit der Stadt quasi einen All-inclusive-Vertrag geschlossen, der ihn rund 1,6 Millionen Euro kostet – eine Summe, die bislang Fortuna Düsseldorf als Bundesligist zahlte.