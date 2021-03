Spiel gegen FSV Zwickau gefährdet : Positiver Corona-Fall beim KFC Uerdingen

Krefeld Im Erfolgsfall wird es selbst bei einem von Krisen geschüttelten Verein wie dem KFC Uerdingen ruhiger. Doch 48 Stunden vor dem Nachholspiel gegen den FSV Zwickau ist es mit der Ruhe auch schon wieder vorbei.

Da ist der KFC Uerdingen gerade gut in Fahrt und hat zwei wichtige Auswärtssiege im Kampf um den Klassenerhalt in Meppen (4:0) und Unterhaching (3:2) gefeiert, da droht ihn ein Corona-Fall zu stoppen. Ein Spieler der Blau-Roten wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Verein wollte das auf Anfrage nicht bestätigen und verwies lediglich darauf, dass er die morgige Testreihe auch noch abwarten und sich dann äußern wolle. Sollten am Freitag weitere Spieler positiv getestet werden, dürfte das für Samstag geplante Nachholspiel gegen den FSV Zwickau ausfallen.

Sollte die Partie gegen Zwickau wie geplant stattfinden, wird auf jeden Fall Edvinas Girdvainis fehlen. Der Fußballverband Litauens hat Nationalspieler vom KFC Uerdingen angefordert. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger, der zuletzt an einem Innenbandriss laborierte, gehört somit dem Kader an, der zwei WM-Qualifikationsspiele bestreitet: am Sonntag in der Schweiz, am Mittwoch in Litauen als Gastgeber von Italien. Litauen ist in der Gruppe, der noch Nordirland und Bulgarien angehören, krasser Außenseiter. Girdvainis hat bereits 30 Länderspiele für sein Heimatland absolviert.