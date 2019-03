KFC Uerdingen feuert Norbert Meier: „Sieben Spiele ohne Sieg, da bedarf es wohl keiner weiteren Erklärung“

KFC-Präsident Mikhail Ponomarev auf der Tribüne der Duisburger Arena, in der die Uerdinger ihre Heimspiele austragen. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen hat sich nach nur sieben Spielen von Trainer Norbert Meier getrennt. Mikhail Ponomarev, der mächtige Präsident, fand deutliche Worte. Ein neuer Trainer ist schon gefunden.

Norbert Meier war zufrieden. Seine Mannschaft hatte seiner Meinung nach eine Reaktion und eine ansprechende Leistung gezeigt. Allerdings war der KFC Uerdingen in einer Wasserschlacht gegen Fortuna Köln nicht über ein 1:1 hinaus gekommen und damit im zehnten Spiel in Folge sieglos geblieben – im siebten unter Trainer Meier, der am 3. Februar die Nachfolge von Stefan Krämer angetreten und nur drei von 21 möglichen Punkten geesammelt hatte.