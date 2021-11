Uerdingens Trainer Voigt verärgert : Polizei zieht Bilanz nach Krawallen mit Preußen-Fans

Für Randale sorgten die Fans von Preußen Münster auch in der Halbzeit. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Bei der 0:1-Niederlage gegen Preußen Münster sorgen die Gäste-Fans um ein Haar für einen Spielabbruch. Die Uerdinger steigern sich zwar, doch Trainer Alexander Voigt ist unzufrieden und sehr verärgert.

Für weit mehr Gesprächsstoff als das Spiel des KFC Uerdingen gegen Preußen Münster (0:1) sorgte das Verhalten der Gäste-Fans. Die Westfalen hatten bereits vor dem Spiel für Ärger gesorgt, als einige die Stadiontore stürmen wollten. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Das herbeigeeilte massive Polizeiaufgebot beendete die Aktion. Nachdem die Tore zunächst geschlossen geblieben waren, wurde anschließend an den Eingängen besonders sorgfältig kontrolliert. Das hatte zur Folge, dass erst unmittelbar vor Spielbeginn alle im Stadion waren.

In der Halbzeit kam es dann zu weiteren Krawallen mit der Polizei, die mittlerweile von Zügen aus Wuppertal und Essen Unterstützung erhalten hatte, wobei die Preußen-Hooligans auch zum wiederholten Mal Pyrotechnik zündeten. Unter diesen Bedingungen konnte die Partie nicht fortgesetzt werden. Erst als der Schiedsrichter per Stadiondurchsage mit dem Spielabbruch drohte, der den Gästen mit Sicherheit die drei Punkte gekostet hätte, beruhigte sich die Lage und es ging mit 17 Minuten Verspätung weiter.

Die erste, noch nicht vollständige Bilanz der Kreispolizeibehörde Mettmann ist eindrucksvoll: Zwei Personen wurden festgenommen, zudem gab es Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch, Diebstahl, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz.

Der KFC Uerdingen war derweil froh, dass seine Fans an den Ausschreitungen nicht beteiligt waren. Schließlich hat der Verein Sorgen genug - vor allem im sportlichen Bereich. Doch es gab tatsächlich etliche Fans, die nach den Spiel zufrieden waren. Nur 0:1 gegen eine Spitzenmannschaft der Fußball-Regionalliga verloren – das ist doch okay. Die Haltung ist aber weniger Ausdruck von Zufriedenheit, sie darf vielmehr als Ergebenheit und Fügsamkeit gedeutet werden, getreu der Devise: der KFC ist zu schwach, um in der Liga wirklich mithalten zu können.

Die Mannschaft machte tatsächlich in der Anfangsphase einen solchen Eindruck. Wie das Kaninchen vor der Schlange begnügten sich die Uerdinger mit der Rolle der Statisten und gerieten so prompt nach 100 Sekunden in Rückstand. „Wir haben genau diese Situation vor dem Spiel angesprochen“, berichtete Trainer Alexander Voigt. „Wir haben sie den Spielern per Video gezeigt, und wenn es dann trotzdem so kommt, macht das einen Trainer wahnsinnig.“

Es war aber nicht nur das frühe Gegentor, das den Coach massiv ärgerte. „Ich kann mit allem leben, auch wenn man verliert“, sagte er. „Aber wenn ich eine Mannschaft habe, die sich in der ersten Halbzeit in die Hosen macht, dann kann ich damit nicht leben. Wenn man so mutlos spielt und ohne Risiko, ohne den Weg nach vorne zu finden, dann kannst du am Ende nicht gewinnen, egal gegen wen.“