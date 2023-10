1:0-Pokalsieg gegen MSV Duisburg n.V. Fabio Ribeiro schießt das Goldene Tor für den KFC Uerdingen

In der 107. Minute gingen die Uerdinger dann nicht einmal unverdient in Führung. Der kurz zuvor eingewechselte Fabio Ribeiro brachte die Gastgeber nach Zuspiel von Maik Odenthal in Führung. Vier Minuten später hatte erneut Gonda die Chance, doch er schoss vorbei und machte noch nicht den Deckel drauf. In der Schlussphase wirft der MSV alles nach vorn. In der Schlussphase wirft der MSV alles nach vorn und hat Peck bei einem Freistoß von Marvin Knoll, der abgefälscht am Pfosten landet.