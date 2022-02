Comeback beim KFC Uerdingen : Pechvogel Abdul Fesenmeyer als Hoffnungsträger

So feierten (v. l.) Noe Baba, Jason Prodanovic, Leon Agusto, Abdul Fesenmeyer, Torschütze Justin Neiß und Ouadie Barini die 1:0-Fürhung im Hinspiel. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Abdul Fesenmeyer gehört erstmals seit dem 2. Oktober wieder dem Kader des KFC Uerdingen an, der im Kellerduell der Fußball-Regionalliga gegen den FC Wegberg-Beeck seinen zweiten Saisonsieg feiern will.

Natürlich hätte die Saison auch etwas anders laufen können. Zum Beispiel, wenn der KFC Uerdingen im Hinspiel beim FC Wegberg-Beeck nicht fünf Minuten vor dem Ende noch den Ausgleich zum 1:1 kassiert hätte und wenn Abdul Fesenmeyer nicht Anfang Oktober eine Meniskusverletzung erlitten hätte. Ja, wenn und hätte . . .

Doch nun sollen Wegberg-Beeck und Fesenmeyer die Wende bringen. Der 20 Jahre alte Mittelstürmer gehört am Samstag erstmals nach seiner Meniskusoperation wieder zum Kader des KFC, der die Gäste zum Kellerduell um 14 Uhr in Velbert erwartet.

info Vier Jahre in Leverkusen ausgebildet Abdul Fesenmeyer ist 20 Jahre alt. Der Stürmer wurde zunächst bei Fortuna Köln, dann von Bayer Leverkusen ausgebildet. Von der dortigen U19 wechselte er zum FC Schalke 04 II und kam im Sommer zum KFC.

So avanciert ausgerechnet Pechvogel Abdul Fesenmeyer zum Hoffnungsträger. Pechvogel, weil der Angreifer im Herbst 2020 im Trikot der Schalker einen Fußbruch erlitt, der ihn mehr als ein halbes Jahr außer Gefecht setzte. Hoffnungsträger, weil er über eine schier unglaubliche Quote verfügt: In den neun Spieler für den KFC hat er drei Tore erzielt und ein weiteres beim Hinspiel in Wegberg-Beeck vorbereitet. Mit diesen drei Treffer führt er noch immer die Torschützenliste der Blau-Roten an, gemeinsam mit Charles Atsina, Leon Augusto, Shun Terada und Luca Jensen, die allerdings alle deutlich mehr Einsatzminuten aufweisen.

„Abdul gehört zum Kader, er wird aber sicherlich nicht 90 Minuten spielen“, sagt Trainer Alexander Voigt. Allerdings sei Fesenmeyer konditionell auf der Höhe. „Er hat in der Reha geschuftet wie ein Tier, aber Spielfitness ist natürlich noch einmal was anderes.“ Allerdings hat der talentierte Torjäger unter der Woche in einem Trainingsspiel schon 45 Minuten problemlos durchgehalten. „Er bringt mit seinem Tempo schon einiges mit. Mit seiner Schnelligkeit ist er schon eine Verstärkung, wenn er auf der Höhe ist“, sagt der Coach.

Dass Abdul Fesenmeyer zum Einsatz kommt, scheint ziemlich sicher. Als Alternativen im Angriff stehen auch Shun Terada und Levan Kenia bereit, während Charles Atsina wegen muskulärer Probleme erneut passen muss. Fehlen werden zudem der an einer Grippe erkrankte Marco Cirillo und der gesperrte Pepijn Schlösser.

Die Marschroute der Uerdinger hingegen scheint klar. Voigt will die Gäste, die am Mittwoch noch ein Nachholspiel absolvierten und Fortuna Köln 0:2 unterlagen, von der ersten Minute an unter Druck setzen. Es gehe darum, nicht die erste Halbzeit zu verschlafen, das komme den Gästen dann entgegen. Doch wenn sie von Beginn an viel Laufarbeit verrichten müssten, könne sich das in der zweiten Halbzeit schon bemerkbar machen, so Voigt.