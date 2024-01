Zum 75. Geburtstag Wie Franz Beckenbauer den Uerdinger Paul Hahn ausbremste

Am Dienstag wird Paul Hahn 75 Jahre alt. Der Mann, der in seiner fußballerischen Vita 313 Spiele (24 Tore) für Uerdingen stehen hat, war der erste große, bundesweit beachtete Fußballer der Blau-Roten. Er blickt auf ein nicht nur sportlich erfülltes Leben zurück. „Drei Viertel eines Jahrhunderts sind vorbei und mir geht es gesundheitlich gut“, betont der in allen Lebenslagen besonnen wirkende Hahn das für ihn wirklich Wichtige. 15 Jahre Leistungssport haben seinem Körper zwar zugesetzt, aber mehr als ein neues Kniegelenk musste bis dato nicht ersetzt werden. So kann er weiterhin seinen – neben dem Fußball – geliebten Tennissport ausüben. „Ich freue mich schon jetzt auf den Sommer, wenn es wieder gegen meinen alten Mannschaftskameraden Friedhelm Funkel geht. Mal schauen, ob ich mehr zu ihm nach Krefeld fahre oder er in mein Sport- und Tenniscenter nach Sonsbeck kommt“, sagt der Jubilar.