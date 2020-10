Zehn Monate ohne Spielpraxis : Patrick Göbel feiert gelungenes Debüt beim KFC

Krefeld Der Mittelfeldspieler hatte im Januar sein letztes Spiel absolviert. Im Gastspiel beim MSV Duisburg überzeugte er nicht nur in der Viererkette, sondern auch durch seine gefährlichen Standards.

Ein Experte, der nahezu jedes Spiel des KFC Uerdingen live sieht, hatte es schon in den ersten 45 Minuten erkannt. „Jetzt haben wir endlich mal einen, der Standards bringen kann“, sagte er in der Halbzeit. Wen er meint? Patrick Göbel. Der 27-Jährig war erst am 6. Oktober verpflichtet worden, nachdem Omar Haktab Traore wenige Tage zuvor einen Riss des Syndesmosebandes erlitten hatte und damit klar war, dass der rechte Verteidiger monatelang nicht zur Verfügung steht.