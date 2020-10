Dienstag gegen Wehen Wiesbaden : Osawe vor seinem Comeback beim KFC Uerdingen

info

These Auf der Jagd nach Sensationen schießen die Jäger manchmal über das Ziel hinaus. Diese Erfahrung machte jetzt auch der KFC Uerdingen, dessen schwarze Serie, die in Zwickau (2:1) jetzt ihr Ende genommen hat, aufgebauscht wurde. Überregionale Medien waren in den vergangenen Tagen nicht müde geworden, zu betonen, dass die saisonübergreifende Serie von 14 sieglosen Spielen Vereinsrekord sei.

Faktencheck Das stimmt allerdings nicht, denn in Uerdingens bis dato letzter Erstligasaison 1995/96 gab es eine Serie von sogar 17 sieglosen Begegnungen (fünf Remis, zwölf Niederlagen). Den Anfang markierte am 4. November 1995 ein 1:1 beim SC Freiburg, das Ende am 12. April 1996 eine 1:2-Niederlage beim TSV 1860 München.