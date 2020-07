Endlich genesen : Osayamen Osawe fährt mit dem KFC nach Rostock

Osayamen Osawe (am Ball) hat seine Verletzungspause beendet. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Dass der Stürmer nach einem Muskelfaserriss noch einmal zurückkehrt, ist eine Überraschung. Torhüter René Vollath meldet sich einsatzbereit und gehört dem Kader ebenso wie Jean-Manuel Mbom an, dessen Sperre abgelaufen ist.

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass es beim Saisonendspurt in der Dritten Liga für zwei Drittel aller Mannschaften noch um Auf- oder Abstieg geht, nur sieben der 20 Teams können ohne jegliche Nervenbelastung frei aufspielen. Dazu gehört der KFC Uerdingen, die am Mittwoch beim FC Hansa Rostock zu Gast sind. Die Hanseaten hingegen müssen unbedingt gewinnen, wollen sie ihre kleine Chance auf Aufstieg in die Zweite Liga wahren.

Doch ganz so gelassen, wie gemein hin vermutet werden könnte, sollten es die Uerdinger aus doppeltem Grund nicht angehen lassen: Zum einen sind sie allen anderen Mannschaften gegenüber verpflichtet, ihr Bestes zu geben und eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden; zum anderen sollten die Spieler immer im Blick haben, dass sie auch für sich und ihre Verträge spielen. Und das betrifft in diesen Tagen nicht nur diejenigen, deren Verträge auslaufen und die sich empfehlen müssen.

So lautet die spannende Frage: Gelingt es der Mannschaft des KFC, sich noch einmal zu motivieren und professionell zu verhalten? Und wem gelingt dies nicht? Dass das nicht ganz leicht ist, ist verständlich, denn für die Uerdinger geht es nicht nur um die so genannte Goldene Ananas, sondern acht sieglose Spiele drücken auf die Stimmung und sind eine ordentliche Last im Rucksack.

Hinzu kommt die Verletzungsmisere. So werden weiterhin Kapitän Jan Kirchhoff, Dominic Maroh und Rijad Kobiljar sowie das Torjäger-Duo Tom Boere und Adriano Grimaldi verletzungsbedingt fehlen; Kevin Großkreutz ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt, Roberto Rodriguez ist nach der Einigung auf eine Vertragsauflösung frei gestellt und Franck Evina hat sich krank gemeldet.