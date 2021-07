KFC weiter handlungsunfähig : Ohne Einigung mit Finanzamt geht gar nichts

info

Die Regionalliga West startet am 14. August in die Saison 2021/22. Der KFC Uerdingen tritt zum Auftakt bei Rot-Weiß Oberhausen an. Zum ersten so genannten Heimspiel erwarten die Uerdinger am 21. August in Velbert den Bonner SC. In der vierten Liga spielen 20 Vereine, wobei es bis zu sechs Absteiger gibt.