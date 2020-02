Verdiente 0:2-Niederlage gegen Münster : KFC Uerdingen ideenlos und harmlos

Uerdingens Torjäger Tom Boere kommt hier an seinem ehemaligen Mitspieler Oliver Steurer nicht vorbei. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Düsseldorf Der KFC Uerdingen verliert aufgrund einer einfallslosen und harmlosen Offensivleistung gegen Preußen Münster verdient mit 0:2. Heinz Mörschel per Foulelfmeter und Marco Königs erzielen die Tore für den Abstiegskandidaten.

Vor einer Woche beim 1:0-Sieg in Ingolstadt einen big point gelandet, jetzt einen weiteren jämmerlich vergeben. Der KFC Uerdingen hat die große Chance vertan, noch näher an die Aufstiegsränge heran zu rücken. Dennn an diesem Spieltag patzten nicht nur erneut die Konkurrenten, sondern auch die Blau-Roten. Die Mannschaft von Teamchef Stefan Reisinger und Trainer Daniel Steuernagel unterlag gegen den Abstiegskandidat Preußen Münster mit 0:2 (0:1).

Nach dem Skandal vor einer Woche in Münster, als ein Zuschauer den Würzburger Spieler Leroy Kwadwo rassistisch beleidigte und den Morden von Hanau zeigten auch die Vereine der Dritten Liga Flagge. Unter dem Motto „Rote Karte dem Rassismus“ liefen die Mannschaften in einheitlichen T-Shirts auf, es gab zu Beginn eine Schweigeminute und die Mannschaften spielten mit Trauerflor. Nach der Schweigeminute schallte es aus beiden Fan-Blöcken „Nazis raus“ durch die Arena. Und es gab natürlich auch keine rassistischen Beleidigungen gegen die KFC-Spieler Osayamen Osawe, Franck Evina, Boubacar Barry oder Christian Kinsombi.

Teamchef Stefan Reisinger und Trainer Daniel Steuernagel hatten die Anfangsformation gegenüber dem 1:0-Sieg in Ingolstadt nur auf einer Position geändert: Evina, Schütze des Goldenen Tores, durfte diesmal von Beginn an ran. Dafür musste Rijad Kobiljar weichen, der ebenso wenig dem Kader angehörte wie Kevin Großkreutz und Dominic Maroh.

Im Vergleich zwischen der viertschlechtesten Heim- und schlechtesten Auswärtsmannschaft wirkten die Gäste von Beginn an flinker und galliger, doch klare Chancen waren zunächst auf beiden Seiten Mangelware. Als Christan Dorda den Münsteraner Lucas Cueto im Strafraum foulte, zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt. Heinz Mörschel verwandelte in der 35. Minute zur Führung der Preußen. Im Gegenzug hatte der Uerdinger Tom Boere den Ausgleich quasi auf dem Fuß, doch verhinderte ihn Torhüter Max Schulze Niehues mit einer Glanzparade. Die Gastgeber blieben offensiv harmlos und fanden kein Mittel gegen den von Münster angerührten Beton mit einer Fünfer- und davor agierenden Viererkette. So schlichen die Uerdinger mit dem 0:1-Rückstand zum Pausentee.

Die Gastgeber brachten nach dem Wechsel zunächst Roberto Rodriguez, in der 58. Minute feierte dann Stürmer Adriano Grimaldi nach langer Verletzungspause sein Comeback. Der KFC war zwar optisch überlegen, doch mangelte es weiterhin an Ideen, um die Münsteraner Defensive auszuhebeln. Und dann wurden die Gastgeber in der 72. Minute klassisch ausgekontert. Nach einem Ballverlust von Frank Evina wurde Jan Kirchhoff überlaufen und Marco Königs schob zum 2:0 ein - die Entscheidung.