0:1 bei Landesligist Blau-Weiß Dingden : KFC Uerdingen blamiert sich im Niederrhein-Pokal

Dingden Der KFC Uerdingen ist aus dem Niederrhein-Pokal geflogen. Das Regionalliga-Schlusslicht verlor beim Landesligisten Blau-Weiß Dingden verdient mit 0:1. Die Situation beim DFB-Pokalsieger von 1985 ist gruselig.

Das Schlusslicht der Fußball-Regionalliga ist in der dritten Runde des Niederrheinpokals sang- und klanglos ausgeschieden. Der KFC Uerdingen verlor bei Landesligisten Blau-Weiß Dingden nicht unverdient mit 0:1 (0:0). Der Außenseiter hofft, dass sein Sieg durch ein gutes Los im Achtelfinale belohnt wird. Im Lostopf sind unter anderen Drittligist MSV Duisburg und der Regionalligist Wuppertaler SV. Am Mittwoch können sich noch Rot-Weiss Essen (gegen Fichte Lintfort) und Rot-Weiß Oberhausen (bei Schwarz-Weiß Essen) für das Achtelfinale qualifizieren.

Kapitän Kevin Ntika feierte nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback in der Startelf und bildete mit Noe Baba die Innenverteidigung. Sie ließ vor der Pause nichts anbrennen. Aber das Offensivspiel, das Sorgenkind des KFC, kam auch gegen den Sechstligisten nicht in Schwung. Drei harmlose Distanzschüsse gab es vor dem Halbzeitpfiff. „In der nächsten Runde gegen Rot-Weiss Essen oder Rot-Weiß Oberhausen, das wär’s“, unkten einige jugendliche Besucher – sie sprachen wohlgemerkt von dem Landesligisten.

Auch nach dem Wechsel waren die Blau-Roten drückend überlegen, aber selten gefährlich. Die Gastgeber gaben immerhin einen Warnschuss durch Christian Görkes ab. In der 75. Minute sorgte der zuvor eingewechselte Robin Volmering auf Zuspiel von Mohamed Salman für die Vorentscheidung, als er aus 18 Metern den Ball genau in den Winkel zirkelte. Der KFC warf alles nach vorne und war fortan hinten anfällig. Doch ein Tor fiel nicht mehr. Der Außenseiter hat sich durchgesetzt, eine große Überraschung ist es allerdings nicht.

Der gastgebende Verein wollte die gesundheitliche Gefährdung der Zuschauer minimieren und hatte die ab Mittwoch geltende neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW bereits am Vorabend in Kraft gesetzt. So durften die Stadiontore nur passieren, die einen Impf- oder Genesenennachweis in Verbindung mit dem Personalausweis präsentieren konnten. Weder diese Forderung noch die nass-kalte Witterung konnten 400 Zuschauer davon abhalten, das Spiel sehen zu wollen. Für fast alle hat sich der Besuch gelohnt, sie gingen zufrieden nach Hause.